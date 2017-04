Grey's Anatomy : Ellen Pompeo avoue avoir fait un "caprice" sur le tournage...

À l'inverse de bon nombre de ses collègues, Ellen Pompeo ne semble toujours pas lassée de jouer dans Grey's Anatomy. Il faut dire que la série médicale à succès, dont la 13e saison est actuellement diffusée aux États-Unis, offre à la star des revenus annuels de plusieurs millions de dollars... Toutefois, les tournages ne se passent pas toujours de manière idyllique.

Interrogée par Entertainment Weekly, Ellen Pompeo a relaté son pire tournage de la série et cela concerne un épisode de la saison 2 au cours duquel elle devait effectuer une cascade. En effet, dans cet épisode intitulé As We Know It, elle devait être soufflée par l'explosion d'une bombe. "On a eu une légère altercation, Peter Horton [le réalisateur, NDLR] et moi, parce qu'il insistait pour que je fasse la cascade. Je lui ai dit : 'Une putain de cascadeuse professionnelle vient de se faire une commotion cérébrale en faisant la cascade. Je viens déjà d'enchaîner 18 heures de tournage, c'est à peine si je vois encore clair. Et maintenant tu veux que je fasse ça ?' Il était catégorique. Moi aussi. Nous nous sommes hurlé dessus", a-t-elle raconté. Ellen Pompeo a finalement fait la cascade et "pour finir... ils ont utilisé la prise de la doublure", a-t-elle ajouté.

La star, récemment devenue maman pour la deuxième fois, a indiqué dans une autre interview pour le magazine Variety, que la fin de Grey's Anatomy n'aurait lieu que selon sa propre volonté ! "Shonda Rhimes [la créatrice, NDLR] et moi, nous nous sommes dit que la série s'arrêtera lorsque je dirai stop. Le fil rouge de la série est le parcours de Meredith. Lorsqu'elle arrivera au bout du chemin, de fait, la série pendra fin", a-t-elle dit.

Thomas Montet