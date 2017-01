Guillaume Canet amer après Les Petits Mouchoirs : "Je m'étais senti hypocrite"

Les Petits Mouchoirs a laissé à Guillaume Canet un goût amer : "Parce que je m'étais senti hypocrite. Officiellement, le scénario évoquait un ami commun disparu, que nous avions tous laissé tomber. Inconsciemment, je réglais des comptes plus personnels : j'avais fait, peu avant, une septicémie, et aucun de mes copains n'était venu me voir à l'hôpital. Ça m'avait blessé. J'ai confondu des choses qui n'avaient rien à voir, et je ne supportais pas que les comédiens - tous mes copains - s'amusent pendant ce tournage qui réveillait tant de tristesse. En plus, à la sortie du film, un autre de nos proches est mort. Et j'ai assuré la promotion du film autour de ces deuils, en cachant mes propres rancoeurs. C'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à tout mélanger. L'hyperactivité empêchait la distance nécessaire."

Guillaume Canet parle encore de lui-même, mais dans un style radicalement différent, avec son nouveau film, la comédie Rock'n'roll. Il s'y met en scène avec sa compagne Marion Cotillard, explorant l'incontournable crise de la quarantaine. Bourré d'autodérision, ce film montre le couple de stars sous un autre jour, décapant, et s'amuse de son image médiatique. Et on verra prochainement l'artiste encore plus délirant dans Les Recettes pompettes, l'émission de Canal+ où les invités cuisinent en buvant beaucoup d'alcool.

Rock'n'roll, en salles le 15 février

