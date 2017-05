Guillaume Canet, sans faute sur Babeche, brille à Versailles devant Iman Pérez

Entre deux tournages, Guillaume Canet n'hésite pas à remonter en selle pour pratiquer son autre grande passion, l'équitation. Le 5 mai, l'acteur et réalisateur était d'ailleurs en piste pour fouler la piste flambant neuve du Jumping du Château de Versailles, premier du nom et dernier né dans la famille des concours cinq étoiles de sauts d'obstacles. Jusqu'à dimanche, au pied de la fameuse demeure construite par Louis XIV et dans l'écrin de la cour de la Grande Ecurie du Roi, la crème des cavaliers et des chevaux se donne en spectacle.

Vendredi, au premier jour de la compétition, Guillaume Canet a accroché la 7e place du Prix du Grand Trianon. Le chéri de Marion Cotillard a tenté de passer un par un les obstacles sur Babeche, terminant en 36"56, sans aucune pénalité et à 3"31 de Tess Carmichael, la Britannique, qui a terminé première. Un résultat plutôt honnête pour le comédien de 44 ans, qui revenait à la compétition après la naissance de Louise, sa fille, deuxième enfant qu'il a eu avec Marion. A noter qu'Iman Perez, la fille aînée de Vincent Perez et Karine Silla, a également pris part à ce concours, terminant à la 14e place.

Ambassadeur du 1er Jumping de Versailles, Guillaume Canet n'a pas hésité une seconde à accepter l'invitation. "J'ai toujours été fasciné par ce lieu historique et ces écuries gigantesques", confiait-il lors de la conférence de presse au sein des fameuses écuries du Roi. "C'est extraordinaire d'avoir la chance de pratiquer sur une piste 5 étoiles", avait-il alors confié au côté de Bartabas, fondateur de l'Académie équestre nationale du domaine de Versailles. Un honneur mais aussi un devoir, celui de faire braquer les projecteurs sur un jumping qui se doit d'être une réussite aux yeux du monde entier. Car en 2024, si les JO sont organisés à Paris, c'est Versailles et son jardin qui accueilleront le saut d'obstacles ainsi que d'autres concours équestres.