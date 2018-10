Guy (L'amour est dans le pré 2018) "harcelé" par Francine : Ses révélations

En dehors de son exploitation, l'éleveur de brebis et charcutier en Auvergne-Rhône-Alpes a une autre passion : critiquer sa prétendante de L'amour est dans le pré 2018 (M6) Francine. Depuis le début de la diffusion, Guy ne l'épargne pas. Après avoir parlé de son comportement borderline ou de son penchant pour l'alcool, le candidat de 58 ans a assuré qu'elle l'avait harcelé avant et après le tournage.

"À Paris, pendant le speed-dating, j'avais donné mon numéro de téléphone à Francine. J'avais eu un coup de coeur pour elle. Je l'ai vite regretté. Je n'étais même pas revenu de Paris, qu'elle m'appelait, m'envoyait des SMS, me demandait de virer Montserrat [l'autre prétendante, NDLR], etc. Je ne lui répondais pas mais elle continuait, elle ne me lâchait plus la grappe. C'est comme-ci je lui avais mis la bague au doigt", a confié Guy à nos confrères de TV Mag.

Envahissante, elle l'était également lors de son séjour à la ferme, apparemment. Il a confié qu'elle comptait laisser quelques affaires chez lui et qu'elle n'avait pas hésité à se servir de l'alcool. "Elle venait frapper à ma porte la nuit. Je n'ai pas du tout apprécié. Surtout qu'elle ne voulait pas jouer le jeu de l'émission. Elle me demandait sans cesse de virer les cameramans. J'ai donc arrêté l'hémorragie tout de suite et lui ai demandé de partir. Elle m'a claqué la porte au nez comme une folle", a ajouté Guy.

Cela n'aurait toutefois pas empêché Francine de continuer à l'appeler une fois le tournage terminé : "Elle m'a harcelé. Mais je ne voulais surtout pas lui répondre, j'ai coupé court." Sa rivale Montserrat a quant à elle contacté la production pour le revoir. Mais ses sentiments n'étant pas partagés, Guy préfère attendre la fin de la diffusion pour reprendre contact et lui préciser qu'il ne veut pas plus qu'une belle amitié.