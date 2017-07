Gwladys (L'amour est dans le pré 2017) : "Pierre-Emmanuel est une évidence"

Pierre-Emmanuel et Gwladys ont eu un coup de foudre dans L'amour est dans le pré 2017. Après les speed dating, le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes de 42 ans a choisi de n'inviter qu'une seule prétendante chez lui : la charmante kinésithérapeute. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, le couple s'est confié.

Ainsi, Gwladys – qui avait écrit directement chez l'agriculteur, avant de finalement passer par la production – s'est expliquée sur cet épisode. "Il m'a demandé la permission de donner mes coordonnées à la production, qui m'a contactée", a-t-elle confié. Une attitude qui lui a "beaucoup plu". "Pendant nos échanges, j'ai vite compris que Pierrot était une évidence", a-t-elle ajouté.

De son côté, Pierre-Emmanuel, frappé par "la pertinence de son écriture, son style et son humour", estime que sa chérie a été "très forte". "Entre le pot de moutarde, qu'elle m'a apporté pour savoir si la mayonnaise allait prendre, et toute la symbolique de ses oeufs de cigogne en chocolat, j'ai bien vu qu'elle comprenait ce que j'attendais", a-t-il déclaré.

Puis, la jolie Alsacienne a expliqué qu'elle avait découvert le portrait de l'agriculteur "un dimanche où il faisait moche", en replay. Et elle a été immédiatement séduite par sa manière de parler de son grand-père Adrien. "Le mien portait le même prénom", a-t-elle confessé. Plus encore, Gwladys a été touchée par "autant de sincérité et d'authenticité".

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 10 juillet 2017.