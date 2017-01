Gwyneth Paltrow control-freak ? Ce qu'elle mange réellement...

Avec le temps, Gwyneth Paltrow se déride. L'actrice réputée pour être ultra control-freak côté beauté et alimentation lâche du lest ces derniers mois. Il y a peu, l'ex-femme de Chris Martin a même reconnue être allé un peu loin dans sa routine alimentaire, notamment à cause de la mort de son père emporté par un cancer.

Mais à 44 ans, la jolie blonde à la tête de l'entreprise Goop a eu le temps de se calmer et assure même que "les gens se méprennent sur ce qu'elle mange réellement". Alors qu'en est-il vraiment ? Pour pallier aux rumeurs qui courent à son sujet, Gwyneth a ouvert les placards - très très organisés - de sa cuisine aux journalistes du DailyMail. Voilà ce qu'on y trouve...

Sans surprise, la star du film Shakespeare In Love, végétarienne, est accro aux légumineuses et oléagineux. Elle en possède toute une collection depuis les graines de lin, riches en oméga-3 donc idéales pour le coeur, jusqu'aux haricots rouges, gorgés de fer et protéines, en passant par les fruits secs et à coques, qui réduisent le choléstérol et préservent des maladies cardio-vasculaires.

Celle qui incarne Pepper Pott dans la saga Iron Man a aussi remplacé le sucre par du sirop d'agave et le Tabasco par une sauce piquante Sriracha faible en calories. Elle préfère le beurre de cacahuète à la pâte à tartiner et fait venir son huile d'olive tout droit d'Espagne ou d'Italie.

En revanche, la guru du bien-être s'autorise quelques extras ! Alors qu'elle recommande d'éviter le gluten, elle possède des pâtes blanches qui en regorgent et ne lésine pas sur le pop-corn ! Autre petit pêché mignon : des chips, mais de la catégorie premium dites "sans matière grasse" comme celle de la marque Pop Chips. A moins que Gwyneth ne réserve ces paquets à ses enfants Apple et Moses, qui ont aussi un panier remplis de "snacks sains" à leur disposition ? En tout cas, l'espace réservé aux desserts reste lui désespéremment vide...

