Gwyneth Paltrow "écorchée"' par son divorce et ce 3e enfant qu'elle n'a pas eu

Dans une longue interview accordée au New York Times, Gwyneth Paltrow se confie à coeur ouvert. Elle n'évoque pas seulement son business avec Goop – qui pèserait 250 millions de dollars désormais –, mais aussi sa vie privée, son divorce avec Chris Martin, le troisième enfant qu'elle n'a pas eu avec lui, sa relation avec Harvey Weinstein...

La grande info, c'est donc que l'actrice de 45 ans désirait un troisième enfant avec Chris Martin, avant qu'ils ne se séparent et divorcent en 2016. Ensemble, la star et le chanteur de Coldplay ont eu deux enfants, Apple (14 ans) et Moses (12 ans). "Je voulais vraiment en avoir un autre", confie ouvertement Gwyneth Paltrow. La raison pour laquelle son voeu n'a pas été exaucé n'a pas été donnée, mais en 2013, elle avait déjà évoqué ce nouveau désir de maternité. "Mes enfants me demandent tout le temps d'avoir un petit frère ou une petite soeur. Vous ne pouvez pas savoir, je pourrais peut-être mettre la pression pour en faire entrer un nouveau [dans la famille]. Ce troisième bébé me manque. J'y pense", avait-elle confié au Mail Online. Elle avait également déclaré : "J'ai eu une mauvaise expérience quand j'ai été enceinte de mon troisième enfant. Cela n'a pas fonctionné et j'ai failli mourir. Et là je me dis 'Sommes-nous bien comme nous sommes ou devrions-nous réessayer ?'."

On ne sait pas si ce bébé tant désiré a pesé dans le divorce qui a suivi, mais Gwyneth Paltrow n'a pas caché que cette séparation avait finalement été difficile. D'apparence, ils ont formé un duo parental qui s'entendait à merveille, partait en vacances ensemble pour les enfants. La réalité était visiblement tout autre. "À l'époque, nous souffrions vraiment, on a échoué là-dessus. Donc je me disais nous allons essayer et le faire d'une manière différente. Mais j'étais si écorchée que je n'ai pas anticipé", dit-elle.

Durant ce long entretien au New York Times, Gwyneth Paltrow a évoqué un autre passage douloureux de sa vie : sa relation avec le producteur Harvey Weinstein, dont elle est l'une des victimes. "Il pouvait être vraiment horrible et méchant, puis incroyablement généreux. C'est un classique des relations abusives", avoue-t-elle. La comédienne oscarisée pour Shakespeare in Love (un film produit par Weinstein) décrit ce rapport comme fait de "contreparties et de punitions". "J'avais toujours l'impression de marcher sur de la glace", commente-t-elle. Pour la petite histoire, après qu'Harvey Weinstein a tenté d'abuser d'elle, Gwyneth Paltrow était allée raconter la scène à son boyfriend de l'époque, Brad Pitt, qui, courageusement, n'avait pas hésité un instant à aller menacer le mogul hollywoodien.