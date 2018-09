Gwyneth Paltrow remariée : Elle a épousé Brad Falchuk !

Vive les mariés ! Après quatre années d'amour et quelques petits mois de fiançailles seulement, Gwyneth Paltrow a épousé son chéri Brad Falchuk lors d'une cérémonie intime aux Hamptons (New York), samedi 29 septembre 2018.

Selon People, l'actrice, qui a fêté ses 46 ans le 27 septembre, et le producteur de 47 ans (co-créateur avec Ryan Murphy des séries Nip/Tuck, Glee, American Horror Story et Scream Queens) se sont dit "oui" lors d'une grande fête organisée dans la propriété de l'humoriste Jerry Seinfeld.

Outre l'humoriste, qui était donc hôte et invité, plusieurs autres stars étaient conviées à l'événement, comme Robert Downey Jr. (le partenaire de la comédienne dans la franchise Marvel), Steven Spielberg et sa femme Kate Capshaw, ou bien encore Cameron Diaz et son mari Benji Madden.

Celle qui avait rencontré son futur mari en 2010 sur le tournage de Glee s'était épanchée sur leur histoire d'amour en janvier dernier dans son magazine Goop, assurant que son fiancé était l'homme de sa vie. "J'ai essayé d'accepter à quel point l'amour romantique peut être complexe. J'ai décidé d'y donner une nouvelle chance (...) parce que j'ai trouvé l'homme avec qui je devais être", avait-elle glissé.

Gwyneth Paltrow avait été mariée en premières noces au leader du groupe Coldplay Chris Martin, qu'elle affirme considérer comme son "frère" aujourd'hui. Leur divorce avait été prononcé en 2016 après deux ans de procédure. De cette union sont nés deux enfants, Apple (14 ans et troublant sosie de sa mère) et Moses (12 ans). De son côté, Brad Falchuk est aussi père de deux enfants avec son ex-épouse Suzanne dont il a divorcé en 2013.