Gwyneth Paltrow : Ses mots touchants après sa "fête de mariage"

Mariage surprise ou secret, fête de fiançailles... Les termes sont flous et les opinions divergent pour qualifier la soirée dont Gwyneth Paltrow et son compagnon Brad Falchuk ont été les vedettes samedi 14 avril 2018, à Los Angeles. Après être revenue de trois jours d'enterrement de vie de jeune fille à Cabo San Lucas, la star américaine a pris part à cet événement qui, de manière officielle, célébrait son couple formé avec le producteur. Aux manettes de cette soirée : Ryan Murphy, le partenaire professionnel de Brad avec qui il a notamment travaillé sur Glee (où il a rencontré Gwyneth) et American Horror Story.

Mais l'intitulé de la soirée organisée dans un grand théâtre de la Cité des Anges était assez flou (GP love BF était inscrit sur la devanture du théâtre), tout le monde est d'accord pour dire que la distribution était des plus prestigieuses. Jennifer Aniston, Demi Moore, Kate Hudson (enceinte), Liv Tyler, Steven Spielberg, Aaron Taylor-Johnson et sa femme Sam Taylor-Johnson, l'humoriste Ross Matthews, Chelsea Handler, Reese Witherspoon et son mari Jim Toth, Cameron Diaz et Benji Madden, Julia Roberts et son époux Daniel Moder, Jennifer Meyer, Rashida Jones ou encore le créateur Tom Ford et le top Karlie Kloss étaient là. Rien que ça !

Le 8 janvier dernier, les deux tourtereaux annonçaient leurs fiançailles via Goop. Aujourd'hui, c'est via un autre de ses médias – son compte Instagram – que Gwyneth Paltrow s'affiche follement amoureuse de son Brad. "Merci Ryan Murphy pour la plus incroyable des soirées pour célébrer notre amour. Il n'y aura jamais assez de mots adéquats pour exprimer notre gratitude", écrit-elle en remerciant ensuite (et notamment) Giambattista Valli pour sa robe. "Merci à tes géniaux, véritables et chers amis qui sont venus nous soutenir. Nous avons le sentiment d'être les gens plus chanceux sur cette planète parce que nous vous comptons dans nos vies. Et plus que tout, merci à toi Brad Falchuk pour ce véritable bonheur", poursuit et conclut l'actrice.