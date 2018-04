Kate Hudson enceinte : L'actrice attend son troisième enfant et révèle son sexe

En légende, Kate Hudson écrit : "SURPRISE !!! Si vous vous demandiez pourquoi j'étais absente des réseaux sociaux, c'est parce que je n'ai jamais été aussi malade ! Je viens de traverser le pire premier trimestre de toutes mes grossesses. (...) J'étais épuisée. Si vous m'avez vu dehors avec le sourire, sachez que je jouais la comédie. Nous avons voulu garder cette grossesse secrète le plus longtemps possible. Tant que mon ventre ne se remarquait pas. Mais c'est devenu impossible de le dissimuler et franchement se cacher est plus épuisant que de vous en parler. Mes enfants, Danny, toute ma famille et moi-même sommes super heureux. Une petite fille va nous rejoindre."

Kate Hudson est déjà la maman de deux garçons : Ryder (14 ans), dont le père est Chris Robinson, leader des Black Crowes, et Bingham (6 ans), né de ses amours avec Matt Bellamy, chanteur de Muse. Sans trop se mouiller, on peut dire que la fille de Goldie Hawn aime les musiciens...