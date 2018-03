Gwyneth Paltrow : Son tendre message à son fiancé sexy et musclé, Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk avaient officialisé leurs fiançailles début janvier après des semaines de rumeurs persistantes. "Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir pu nous rencontrer à ce moment de nos vies respectives, alors que nos échecs et nos réussites collectives peuvent nous servir à construire une relation saine et heureuse", avaient-ils déclaré dans un communiqué commun.

Pour tous les deux, il s'agira du second mariage. Gwyneth Paltrow avait divorcé en 2014 de Chris Martin, père de sa fille Apple (13 ans) et de son fils Moses (11 ans). De son côté, Brad Falchuk avait été marié une première fois à la productrice de télévision Suzanne Bukinik entre 1994 et 2013. De cette union sont nés deux enfants, Brody et Isabella.