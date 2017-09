Halle Berry officialise avec son nouveau chéri de seize ans son cadet

Cette publication fait suite à la première apparition officielle des tourtereaux, qui se sont affichés tendres et amoureux lors de l'événement Love Magazine x Miu Miu organisé lundi 19 septembre à Londres en marge de la Fashion Week. Pour les curieux, des photos publiées sur le site Just Jared sont disponibles.

Celle qui arborait encore en mai dernier un T-shirt qui scandait "no more boyfriends" ("plus de petits amis") a visiblement changé d'avis. Début août, Halle Berry avait par ailleurs accordé un entretien au magazine People, assurant qu'elle adorait son célibat et que sa vie était déjà très prise par ses projets professionnels et l'éducation de ses enfants (elle est également maman de Nahla, 9 ans).

La cachottière s'était pourtant affichée quelques jours plus tôt, le 22 juillet, à la sortie du restaurant Il Cielo avec sa nouvelle conquête. Très discret, le duo était reparti séparément, comme pour brouiller les pistes. Désormais, ils vivent leur idylle au grand jour.