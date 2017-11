Hapsatou Sy, écartée de Danse avec les stars 8 : "Je suis une autre femme !"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple formé par Vincent Cerutti et Hapsatou Sy n'a pas vraiment su s'attirer les faveurs du public de TF1 dans Danse avec les stars 8.

Interrogée par Thierry Ardisson dimanche 5 novembre dans Les Terriens du dimanche sur C8, la chroniqueuse qui a été éliminée de la compétition le 28 octobre dernier - soit une semaine après son compagnon qui a lui-même été le premier candidat évincé de la saison - a commenté : "J'ai vécu l'aventure Danse avec les stars avec beaucoup de plaisir. J'ai vécu des danses extraordinaires et puis comme dans toute aventure, tout a une fin."

Et la jolie maman d'Abbie (1 an) de poursuivre lorsque l'homme en noir l'a soupçonnée avec humour d'avoir un discours assez consensuel dicté par TF1 : "J'ai fait un bollywood, j'étais très heureuse ! Arrêtez ! Moi en tout cas j'en ressors, je suis une autre femme, j'ai appris à être féminine, à danser, à me lâcher. J'ai vécu l'expérience avec mon homme, ça a été génial. On pourra raconter ça à notre petite fille. En plus je trouve que je suis sortie sur une danse plutôt sympathique où je me suis éclatée !"

