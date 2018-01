Hapsatou Sy, une vie de maman plus compliquée ? "Je trouve ça limite insultant"

Le 20 septembre 2016, Hapsatou Sy endossait un nouveau rôle. Celui de maman. C'est en effet à cette date qu'est née sa petite Abbie, fruit de ses amours avec l'animateur Vincent Cerutti. Un véritable bonheur au quotidien. Et n'allez pas lui faire remarquer que c'est plus difficile pour les personnalités médiatiques de s'organiser pour s'occuper de son enfant, vous risqueriez de la froisser.

"On fait comme font tous les parents !, assure la candidate de Danse avec les stars 8 (TF1), interrogée sur le sujet par le site Bluewin. Parce qu'on a l'impression que c'est plus dur pour nous, et je trouve ça limite insultant alors qu'il y a des femmes seules ou des gens qui sont ouvriers, qui bossent de 6 heures à 19 heures et qui rentrent épuisés par leur job crevant : ils vont s'occuper de leurs enfants, les coucher et faire exactement ce que nous faisons. Donc on concilie nos vies comme eux le font !"

Et de poursuivre : "On est parfois en tournage, parfois pas... Ça n'est pas plus plus difficile que pour les autres, au contraire ! La seule difficulté quand vous bossez en télé, c'est de préserver la vie privée de votre enfant qui lui n'a pas choisi d'être médiatisé." Hapsatou Sy et Vincent Cerutti doivent en effet parfois faire face à des personnes dans la rue qui tentent de faire des photos de leur bébé. Une situation qui révolte la jeune maman.