Hapsatou Sy victime de racisme : "Je reçois de la merde"

Vendredi 12 janvier 2018, Hapsatou Sy était invitée dans Touche pas à mon poste (C8) et a révélé être parfois victime d'injures raciales. Des insultes qu'elle continue à recevoir comme nous avons pu le constater mardi 8 octobre 2018.

Sur Twitter, la compagne de Vincent Cerruti a révélé par le biais d'une vidéo qu'elle avait reçu une lettre contenant des déclarations racistes : "J'arrive au bureau. Comme un lundi, j'ouvre mon courrier. Comme un lundi. Je reçois de la merde, voilà, de gens qui se faisaient chier ce week-end." Hapsatou Sy s'est ensuite filmée en train d'ouvrir l'enveloppe et la lettre. Après quoi, l'ancienne chroniqueuse des Terriens du dimanche en a dévoilé le contenu : "Non, on ne se laissera pas bouffer par des singes de ton genre. Regrimpe vite dans ton arbre, tu es de la merde."

Le message était accompagné d'une trace d'excréments. "Le mec se fait chier, vraiment", a lancé Hapsatou Sy. Et de conclure qu'elle continuerait à dénoncer ce genre de comportement. "Ils sont courageux ces idiots ! Si vous imaginez une seconde que vous allez gagner ! Vous perdez votre temps. Un petit séjour en garde à vue et ça va trembler comme pas permis ! Je vais m'acharner moi aussi ! #raciste", a-t-elle écrit en légende de sa publication.