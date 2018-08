Harry et Meghan : Détente en beauté avec les Clooney au Lac de Côme...

L'amitié de la duchesse Meghan de Sussex et d'Amal Clooney ne se borne pas à s'échanger les coordonnées d'un bon coiffeur : les deux femmes et leurs époux respectifs, le prince Harry et l'acteur George Clooney, se sont ainsi retrouvés pour des moments de détente estivaux au Lac de Côme, où la star hollywoodienne a pour habitude de se ressourcer dans la villa au bord de l'eau qu'elle possède.

D'après les informations de Good Morning America et du magazine people italien Chi, Harry et Meghan sont arrivés en Lombardie jeudi 16 août, à bord d'un jet privé mis à leur disposition par George, et ont été acheminés jusqu'à sa résidence palatiale sous bonne escorte. Une fois sur place, le couple a pu profiter pendant quelques jours des charmes du lieu avec ses hôtes, la duchesse se détendant au bord de la piscine avec Amal et ses jumeaux âgés de 14 mois, Ella et Alexander, tandis que le prince s'adonnait au basket-ball avec George et ses copains, lorsqu'ils n'étaient pas en train de passer en revue la collection de motos du maître des lieux. Ce dernier n'a évidemment pas manqué de régaler tout ce petit monde avec un dîner concocté par un chef du coin qu'il apprécie particulièrement.

Le prince Harry et George Clooney se sont liés d'amitié il y a un peu plus de deux ans, à la faveur de leur participation conjointe à un événement caritatif privé en Grande-Bretagne. Par la suite, le petit-fils d'Elizabeth II, heureux en couple, avait présenté Meghan Markle aux Clooney et le quatuor était devenu très proche, se voyant régulièrement en Angleterre, où l'acteur-producteur américain et l'avocate libano-britannique ont une propriété à Sonning, dans le Berkshire. A une demi-heure de route du château de Windsor, où Harry et Meghan aiment depuis le début de leur histoire passer du temps et où ils ont célébré leur mariage le 19 mai 2018, comptant George et Amal Clooney parmi leurs invités.

En dépit de cette indiscrétion sur leurs vacances, le duc et la duchesse de Sussex ont fait profil bas cet été - ce qui n'a pas été le cas de la famille de Meghan, ridicule à force de déballage médiatique. Invisibles depuis le début du mois d'août et leur participation au mariage de Charlie van Straubenzee - ce qui n'était évidemment pas un engagement officiel -, le couple a passé un peu de temps au Château de Mey, tout au nord de l'Ecosse, au bord de la mer, avec le prince Charles. Le prince Harry s'est ensuite envolé en solo pour le Botswana, qu'il aime tant, afin de continuer à s'impliquer sur le terrain auprès de l'association de protection des rhinocéros dont il est le parrain, Rhino Conservation Botswana.

Les amoureux, tous deux de retour au Royaume-Uni depuis dimanche après leur escapade au Lac de Côme, feront leur grand retour en public le 29 août, lors d'une représentation de gala de la comédie musicale Hamilton dans le West End, donnée au profit de Sentebale, l'association d'Harry en faveur des enfants déshérités du Lésotho.