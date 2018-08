Meghan Markle : Son demi-frère demande à être traité "comme un Middleton"

Selon cet Américain de 51 ans, la façon dont la famille royale ignore le clan Markle n'est pas équitable en comparaison des relations qu'elle entretient avec la famille de Kate Middleton : "Ils ont déjà intégré des étrangers par le passé avec les Middleton. Je ne vois pas en quoi notre famille est différente, explique-t-il, en citant notamment l'exemple de Gary Goldsmith, l'oncle de Kate Middleton condamné pour avoir battu sa femme et aperçu avec de la cocaïne quelques jours avant le mariage de Meghan Markle et Harry. "Ça aurait été bien d'avoir au moins une invitation pour le mariage comme lui l'a reçue."

Devenir une célébrité l'a changée

Pour ce qui est du froid entre Meghan Markle et leur père, Thomas Markle Junior suggère à sa soeur de faire la paix avec lui "avant qu'il ne soit trop tard", faisant référence à ses problèmes cardiaques : "J'ai de la peine pour lui en voyant à quel point ils étaient proches et ce que leur relation est devenue (...) Ce n'est pas la Meghan dont je me souviens. La Meg de mes souvenirs était prévenante et elle prenait soin de tout le monte, c'était important pour elle. Devenir une célébrité l'a changée. Peut-être qu'elle se sent supérieure aux autres."

De son côté, Meghan Markle et le prince profiteraient quant à eux de quelques jours de vacances en bonne compagnie selon ABC News. Le jeune couple aurait en effet été invité à séjourner chez George et Amal Clooney, s'envolant secrètement pour leur villa du lac de Côme grâce au jet privé de l'acteur. Tous auraient profité de la luxueuse demeure, Meghan et Amal près de la piscine tandis que George et Harry auraient joué au basket en parlant motos. Une amitié qui n'est pas surprenante puisque George Clooney et sa femme figuraient parmi les célèbres convives au mariage royal à Windsor en mai dernier.