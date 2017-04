Harry Potter, la folle théorie : Rogue ne serait pas mort ?

Près de 10 ans après la sortie des Reliques de la Mort, le dernier volet de la saga littéraire Harry Potter continue de faire l'objet de théories, parfois folles, autour de son dénouement et de ses personnages. L'une d'elle agite particulièrement les fans de la franchise et la Toile en ce moment. Selon un internaute, Severus Rogue (qui est incarné par le regretté Alan Rickman au cinéma) n'est pas mort !

C'est sur Reddit, via la page Fans Theories, que l'on peut trouver le raisonnement plutôt recevable de cet internaute. En deux points, il a tenté de prouver que le célèbre maître des potions, longtemps perçu comme un proche de Lord Voldemort par Harry, n'était pas mort lors de la bataille finale de Poudlard. En premier lieu, il pointe du doigt le fait que "Rogue n'apparaît pas quand Harry utilise la pierre de résurrection". Selon lui, on pourrait légitimement "penser que Rogue était très important pour Harry" car "il aimait sa mère, s'est sacrifié pour le sauver et l'a protégé en cachette pendant toute sa vie".

En effet, à la toute fin, Harry découvre que Rogue était fou amoureux de sa maman Lily et qu'en vérité, il a tout fait pour protéger le jeune sorcier des griffes du mage noir. Pour autant, lorsque le héros "utilise la pierre de résurrection, celui-ci [Rogue] n'apparaît pas". "Il le connaissait pourtant depuis plus longtemps que Lupin, et on peut même penser qu'il a été plus important que lui dans son parcours... mais il n'est pas là. Peut-être parce qu'il n'est pas mort ?", s'interroge le fan. L'antithèse serait que, en dépit d'avoir nommé l'un de ses fils Albus Severus – en hommage "aux deux hommes les plus courageux de Poudlard", Dumbledore et Rogue –, Harry Potter ne l'aimait pas assez pour le voir apparaître avec la pierre de résurrection.

Le venin n'a pas tué Rogue

En second lieu, il a noté que "le corps de Rogue n'est jamais retrouvé ni mentionné". En effet, après la grande bataille, les corps des défunts, méchants comme gentils, sont disposés dans la grande salle de Poudlard. Et celui de Rogue n'y figure pas. D'autant qu'en prime, comme le note ce fan, "on pourrait penser qu'en découvrant qu'il était de son côté, Harry l'aurait dit à tout le monde, qu'il aurait parlé de son sacrifice et qu'ils auraient cherché son corps. Mais non".

L'internaute croit donc savoir que "le venin du serpent n'a pas tué Rogue", contredisant ce que L'Enfant Maudit (8e volet sorti en juillet) réaffirme pourtant, 20 ans après la bataille de Poudlard. Selon lui, ce venin "l'a sans doute paralysé, mais il n'est pas mort", arguant qu'il était impossible qu'un homme maîtrisant aussi bien les potions "n'ait pas accès à un anti-venin" : il en est donc certain, "Rogue avait dû prévoir des antidotes divers". "Le serpent n'a donc pas tué Rogue, il l'a paralysé temporairement et Harry a cru qu'il était mort. C'est pourquoi la baguette de sureau n'est pas revenue à Voldemort. Parce qu'il n'avait pas tué Rogue. Son corps n'est jamais mentionné, son fantôme n'apparaît pas aux côtés de Lupin et des parents de Harry, alors qu'il aurait dû. Rogue a visiblement survécu", poursuit l'internaute avant de conclure en imaginant l'ex-professeur "voyageant à travers le monde pour vivre ses propres aventures".

Alors, qu'en-dites vous ?