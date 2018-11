Harry Roselmack face au racisme : Ce commentaire déplacé après son premier JT

En juillet 2006, Harry Roselmack était le premier journaliste noir à hériter de la présentation du journal de 20h sur TF1. Douze ans plus tard, interrogé par Yann Barthès dans Quotidien (TMC), le journaliste de 45 ans venu promouvoir son film Fractures est revenu sur cette étape importante de sa carrière... mais aussi sur la remarque très déplacée qu'il a lue à la suite de cette grande première.

"J'ai pas accepté ce poste pour être le premier Noir à présenter le journal, a-t-il tout d'abord confié ce 6 novembre. Je l'ai accepté parce que je suis journaliste et que c'est évidemment hyper enthousiasmant, hyper responsabilisant de présenter le journal le plus regardé d'Europe." Et de poursuivre sur l'impact que cette première a eue sur la société : "Il y a des gens qui peut-être doutaient qu'un journaliste noir puisse présenter un 20h normal et moi je n'ai fait que présenter un 20h normal. Même si le lendemain matin j'ai pu lire dans la presse 'Le journal a été présenté dans un Français parfait', comme s'il pouvait y avoir des doutes sur ma capacité à parler français. (...) C'était dans un quotidien assez connu qui s'appelle Le Parisien pour ne pas le citer... Je ne leur en veux pas du tout, ça reste. C'est quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est un signe qu'à un moment, tout le pays n'était pas prêt pour ça et que des gens ont été agréablement surpris et que ça les a amenés à considérer que c'était possible."

S'il a pu se rendre dans Quotidien sur TMC (chaîne du groupe TF1), Harry Roselmack ne pourra finalement pas promouvoir son film dans Touche pas à mon poste sur C8 ce jeudi 8 novembre. En effet, après l'affaire qui oppose Karine Ferri (et TF1) à Cyril Hanouna, le journaliste n'a pas été autorisé à se rendre sur la chaîne du groupe Canal+. C'est Cyril Hanouna qui a révélé cette décision dans TPMP ce 6 novembre.

"Je suis triste parce que, jeudi soir, nous devions recevoir Harry Roselmack, que j'aime beaucoup, avec qui je suis resté pote et avec qui je m'entends très très bien. Et malheureusement, suite à l'affaire TF1, Harry Roselmack ne sera pas là jeudi. Il m'a laissé un très gentil message (...) Ça nous a un peu peinés", a révélé Cyril Hanouna qui a tout de même décidé de diffuser la bande annonce du film Fractures.

