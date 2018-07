Harry Styles célibataire : La rupture avec sa jolie Française...

Retour à la case célibat pour Harry Styles. Selon les informations rapportées le 31 juillet 2018 par le tabloïd The Sun, le chanteur de 24 ans a rompu avec celle qu'il fréquentait depuis environ un an, l'actrice et mannequin Camille Rowe. Une séparation qui intervient deux semaines après que l'ex-membre du groupe One Direction a bouclé sa tournée mondiale à Inglewood (près de Los Angeles) le 14 juillet dernier.

D'après nos confrères, la jolie Franco-Américaine de 28 ans était pourtant présente à ce dernier concert. Mais à cause d'agendas surchargés, le couple aurait fini par rompre d'un commun accord. Harry Styles et Camille Rowe, égérie Etam ayant crevé l'écran au côté de Guillaume Canet dans Rock'n Roll en 2017, s'étaient rapprochés en 2017. The Sun avait été le premier à révéler en juillet de cette même année que les tourtereaux avaient été présentés l'un à l'autre par leur amie Alexa Chung.

En décembre, le beau gosse anglais aurait fini par présenter sa chérie à sa famille. Celle-ci avait d'ailleurs été aperçue au côté de sa mère, Anne, lors de son concert à Paris au mois de mars 2018. Aujourd'hui, ce serait donc en solo que les anciens amants poursuivent leurs routes.