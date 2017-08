Harry Styles : Le soldat de "Dunkerque" en couple avec une Française ?

Un nouveau power couple pourrait voir le jour sur la planète Mode ! Un couple composé d'Harry Styles et du mannequin Camille Rowe, sujets d'une rumeur leur prêtant un début de relation amoureuse. Le chanteur-acteur britannique assure ne pas connaître la jolie Française, mais il en serait secrètement épris...

L'info est signée The Sun ! Harry Styles et Camille Rowe seraient en couple, ils ont été aperçus ensemble, le week-end dernier à New York. Le tabloïd britannique, qui a publié une photo de la star du groupe One Direction et de sa potentielle nouvelle petite amie assistant à un concert, a obtenu de précieux renseignements d'une source restée anonyme. Elle assure : "Harry et Camille n'en sont qu'aux prémices d'une relation. Il est très secret s'agissant de ses histoires d'amour et ne voudra donc pas en faire un grand spectacle. Ils se correspondent et ont l'air heureux. [Camille] est une star en pleine ascension. Il a l'air épris."

La rumeur Harry Styles-Camille Rowe s'est propagée il y a plusieurs jours. Convié dans les studios de BBC Radio 1 pour assurer la promo du film Dunkerque, Harry a assuré à son ami animateur Nick Grimshaw que Camille et lui ne se connaissaient pas.

Harry Styles a peut-être été trahi par son sourire embarrassé juste après sa réponse, suivi de la phrase :

"Je vous déteste tous, tellement"