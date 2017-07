Harry Styles : L'ex-One Direction dévoile l'emplacement de ses quatre tétons

Harry Styles est passé sur le gril de la redoutable Chelsea Handler. En promotion pour son premier film, intitulé Dunkerque et réalisé par Christopher Nolan, l'ancien One Direction s'est fait interviewer pour l'émission Chelsea, diffusée sur Netflix.

La meilleure amie de Jennifer Aniston n'y est pas allée de main morte avec le chanteur de 23 ans. La journaliste et humoriste au ton mordant est entrée dans le vif du sujet en lui signalant qu'il n'aurait droit de répondre que par un seul mot, de son choix, à chacune de ses questions. Ce que le beau gosse a accepté.

Après lui avoir parlé de sa coupe de cheveux et demandé s'il avait déjà topé dans la main de Justin Timberlake pour avoir lui aussi réussi à s'échapper du boysband qui l'a révélé, Chelsea a voulu tirer au clair une rumeur qui circule sur le net à son sujet et qui voudrait qu'il ait quatre tétons. "C'est vrai", a-t-il répondu avant de les pointer du doigt, à la demande de la blonde qui ne mâche pas ses mots.

L'interprète de Sign of The Times a alors pointé les deux "normaux" avant de désigner les deux autres, situés "un peu plus bas". "Oh je suis sortie avec un mec qui avait ça une fois, je ne savais pas que c'était vraiment un truc", s'est-elle ensuite exclamée. "Oui, c'est quelque chose", a confirmé Harry Styles avant d'exploser de rire.

A en juger d'après les photos de lui en maillot de bain, ce sont moins quatre tétons que deux tétons et deux grains de beauté. Que le jeune homme, qui vient de se séparer de la star des réseaux sociaux Tess Ward, assume sans aucun complexe. Ça fait son charme !

Coline Chavaroche