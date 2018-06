Harry Styles : Le chanteur devient mannequin pour Gucci

La planète Mode est le théâtre d'une interminable guerre des égéries ! Gucci vient de lancer une nouvelle offensive, menée par Harry Styles. Le chanteur est la star de la nouvelle campagne publicitaire de la Maison italienne.

C'est à la pré-collection automne 2018 de la ligne Gucci Tailoring que Harry Styles prête son visage. L'ex-membre du groupe One Direction et acteur du film Dunkerque porte plusieurs pièces sur une série photo et une vidéo réalisées dans un fish & chips du quartier de St. Albans, au Nord de Londres. Harry a été photographié et filmé par Glen Luchford.