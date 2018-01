Harvey Weinstein violemment agressé dans un restaurant !

Il est un des hommes les plus détestés de la planète et un anonyme a réussi à lui infliger ce que des millions de personnes aimeraient faire. Harvey Weinstein a essuyé les coups d'un homme après un dîner, mardi 9 janvier.

Selon TMZ, le producteur déchu dînait au restaurant Elements du Sanctuary Camelback Mountain Resort de Scottsdale en Arizona, en compagnie du coach qui l'aide dans sa cure de désintoxication pour soigner ses addictions au sexe. Le site rapporte que deux hommes se sont assis à une table à côté de la sienne et que l'un d'eux prénommé Steve, s'est approché du tycoon (magnat) hollywoodien en lui confiant qu'il adorait ses films et qu'il aimerait prendre un selfie avec lui. D'après ce Steve, le producteur multi-oscarisé serait devenu "agressif", ce que contredit la manager du restaurant qui affirme que Weinstein a été "doux" et qu'il ne "souhaitait pas prendre de photo maintenant".

Aux alentours de 21h, Harvey Weinstein et son coach ont quitté le restaurant, tout comme Steve et son ami. Avouant avoir "bu un peu", Steve révèle à TMZ qu'il a frappé le producteur à deux reprises au visage. "Vous n'êtes qu'un gros connard pour tout ce que vous avez fait à ces femmes", aurait-il lâché avant de lui asséner deux violents coups au visage. Il précise que Weinstein a trébuché et a failli tomber, alors que l'ami de ce prénommé Steve filmait la scène avec son téléphone. La responsable du restaurant a précisé de son côté que l'agresseur était ivre et hors de contrôle. Mais Harvey Weinstein a refusé d'appeler la police et a quitté l'établissement sans polémiquer.

Autant dire que le geste de cet homme doit en faire jubiler plus d'un(e). À commencer par Paul Sorvino, le père de l'actrice de Mira Sorvino, une des nombreuses victimes du producteur de 65 ans. "Si j'avais su, il ne marcherait plus. Il serait dans un fauteuil roulant" avait récemment déclaré l'acteur au même TMZ. "Il va aller en prison ce fils de p***. Et vaut mieux pour lui parce que sinon je devrais tuer ce fils de p***", avait menacé le comédien notamment connu pour Les Affranchis de Martin Scorsese.