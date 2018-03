Heather Locklear reprend son chéri chez elle après leur bagarre !

En février dernier, la police était intervenue au domicile d'Heather Locklear, ex-star de Melrose Place, pour une histoire de violences conjugales. L'actrice, qui avait menacé d'utiliser une arme, avait ensuite rejoint une rehab. Elle est désormais rentrée chez elle et partage toujours son toit avec son compagnon Chris Heisser...

Selon The Post, Heather Locklear a regagné sa villa du quartier de Thousand Oaks à Los Angeles et son chéri, Chris Heisser – qui fut son grand amour de lycée –, est lui aussi de retour au domicile alors qu'il avait accusé l'actrice de violences conjugales ! "Elle l'a laissé revenir et ils roucoulent à nouveau, a lâché une source proche. On pensait qu'ils allaient rompre mais pas du tout."

Heather Locklear et son chéri, qui a été condamné dans le passé à deux ans de prison pour fraude et vol, sont tous les deux déjà allés en cure de désintoxication pour des problèmes d'alcool et de drogues. La star de 56 ans, dont la fille Ava est inquiète pour sa santé mentale, doit se présenter devant la cour de justice le 13 avril prochain à la suite de son arrestation et de ses menaces sur les policiers...

Thomas Montet