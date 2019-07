Heidi Klum (46 ans) mariée en secret à Tom Kaulitz (29 ans) depuis des mois

Surprise ! Jeudi 11 juillet 2019, TMZ.com a révélé que Heidi Klum avait épousé Tom Kaulitz il y a plusieurs mois. Nos confrères américains, qui ont pu consulter le certificat officiel de mariage, indiquent que l'ancien membre des Tokio Hotel et le top model se sont mariés le 22 février 2019 en Californie. Une date particulièrement importante pour leur couple, puisqu'ils se sont rencontrés exactement un an auparavant, le 22 février 2018.

Le 24 décembre dernier, Heidi Klum (46 ans) annonçait ses fiançailles avec Tom Kaulitz (29 ans), en publiant une photo adorable sur Instagram. On voyait les amoureux hilares, dévoilant au passage l'imposante bague de fiançailles. "J'ai dit oui", avait-elle simplement indiqué. Ils avaient officialisé leur relation quelques mois plus tôt, en mai 2018 lors du gala de l'amfAR, à Cannes. Entre eux, tout est allé très vite. Depuis leur rencontre, ils semblent ne plus se quitter, comme en témoignent les nombreuses photos publiées sur le compte Instagram du top model.

Malgré des critiques acerbes sur leur grande différence d'âge, Heidi Klum et Tom Kaulitz ne semblent pas voir les dix-sept années qui les séparent. "Récemment, ce sont plutôt les autres qui me rappellent mon âge. Mon petit ami est beaucoup plus jeune que moi, et beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. C'est vraiment la seule fois que l'âge semble se voir sur mon visage et je dois en répondre. Je n'y pense pas tant que ça. Il faut juste vivre une existence heureuse sans trop se soucier de ce que pensent les autres, parce que s'inquiéter va juste apporter plus de rides", confiait le supermodel à InStyle.

C'est le troisième mariage d'Heidi Klum. En 1997, elle avait épousé l'acteur australien Ric Pipino. En 2005, elle s'était unie au chanteur Seal, avec qui elle a quatre enfants, Leni (15 ans), Henry (14 ans), Johan (12 ans) et Lou (10 ans).