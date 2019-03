Helena Noguerra très cash sur son fils Tanel, son ex Philippe Katerine...

Héroïne de la série Au-delà des apparences (France 3), Helena Noguerra était l'une des invitées de l'émission On n'est pas couché en raison de son actualité musicale cette fois. L'actrice et chanteuse présente son nouvel album, Nue, sur lequel figure un premier single, Je mens, qu'elle interprète avec Vincent Dedienne. Sur le plateau de Laurent Ruquier ce 30 mars 2019, elle n'a pas seulement parlé de son travail, mais aussi de sa vie privée, avec une franchise déconcertante.

La snipeuse Christine Angot a cité des extraits d'interviews passées de Helena Noguerra, dans laquelle elle aborde sa vie personnelle : "Le couple est l'endroit de la dictature, ça rend possessif et jaloux alors non", puis dans un autre entretien : "La famille est un sujet riche. C'est l'endroit de la psychose, de la névrose, de la folie même parfois." L'écrivaine demande alors à la soeur de Lio d'en dire un peu plus : "Je suis Calamity Jane. Je vais seule dans le désert, pour ne pas être confrontée à ça. (...) Effectivement je fais cavalier seule. Ça se voit comme je suis au monde." Le présentateur rebondit sur le sujet en précisant qu'elle a été maman jeune aussi : "J'avais un pote très longtemps mais bon, c'est un monsieur maintenant, c'est terminé. Je fais de nouveau cavalier seule, il a 28 ans [Tanel Derard, musicien et mannequin dont le nom du père est gardé secret] bientôt donc il s'en fout un peu de sa mère. Il vient me voir le dimanche poliment."

Mais ce n'est pas tout. Elle est également interrogée sur sa relation avec son ex, Philippe Katerine : "On a fait un stage pendant dix ans. En fait je suis devenue le chanteur underground aimé par les Inrocks et lui la chanteuse à paillettes, alors que je postulais à devenir la chanteuse à paillettes populaire et que lui était aimé des Inrocks, dans la marge et underground. Nous avons échangé nos personnalités, nous nous sommes mélangés. Mais c'est très bien comme ça." L'acteur césarisé pour Le Grand Bain est depuis 2011 le compagnon de Julie Depardieu, mère de ses deux fils. Helena Noguerra était en couple avec le réalisateur Fabrice Du Welz et a annoncé leur séparation en début d'année.