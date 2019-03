Hélène Ségara, ses galères à la naissance de son fils : "C'était l'enfer"

Hélène Ségara et son fils, Raphaël (29 ans), partagent une passion dévorante pour la musique. Le jeune homme a entamé une carrière dans la chanson, notamment en participant aux célèbres auditions à l'aveugle de The Voice (TF1) en 2015. Discret, Raphaël s'illustre aujourd'hui sous le pseudonyme de One Marlow. "Je connais toutes les qualités et les défauts de mon fils. J'aime son grain de voix, sa sensibilité", avait confié la chanteuse à Gala en 2018.

Si la mère et son fils ont un lien si fusionnel, c'est qu'ils ont vécu une période particulièrement difficile. À la naissance de Raphaël, Hélène Ségara n'était pas l'artiste reconnue qu'elle est aujourd'hui et n'avait pas de quoi prendre soin d'elle et de son bébé comme il se doit. C'est ce qu'elle a révélé, mardi 19 mars 2019 sur Europe 1 : "Raphaël, qui aujourd'hui a 29 ans, dormait parfois dans les housses des synthétiseurs pendant que je chantais, parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas arrivé souvent, heureusement", a-t-elle confié, au micro de Ça fait du bien, animée par Anne Roumanoff.

Hélène Ségara, qui vivait dans une petite chambre de quinze mètres carrés, Place de Clichy à Paris, ajoute : "Parfois on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de mères qui galèrent. Moi je chantais le soir, j'avais une copine qui venait garder le petit pendant que je chantais. Je finissais à 5h du matin, je me couchais deux heures, ensuite je me levais à 7h pour l'emmener à l'école. Puis je me recouchais un peu, enfin, c'était un peu l'enfer quoi", conclut-elle. Un quotidien difficile, heureusement loin derrière elle.