Herbert Léonard, après le coma: Il a "beaucoup maigri" et "doit se reconstruire"

De bonnes nouvelles, donc, sur le chemin de la guérison pour Herbert Léonard, pour qui il reste "de longues semaines à venir avant de retrouver sa maison". "Merci encore pour tous vos messages de soutien à Herbert. Il est prévenu de toutes vos pensées et vous remercie très fort", peut-on lire en conclusion de ce communiqué.

Il se demande pourquoi on a annulé des spectacles

René Sorre, le manager d'Herbert Léonard, a également confirmé que son protégé allait beaucoup mieux. Selon lui, son ami "récupère et ça progresse bien". "Il va mieux, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il vivait au début, a-t-il expliqué à La Dernière Heure. On est passé du néant à la lumière. Il a repris ses esprits. Il reconnaît le monde et regarde la télévision. Il parle en tenant une conversation normale. Et il a sa mémoire."

Un discours très similaire à celui de Cléo Léonard, Sorre ajoutant qu'Herbert "parle même de spectacles". "Il se demande pourquoi on a annulé des spectacles. On lui a évidemment expliqué qu'il ne peut pas être à deux endroits différents en même temps, ici à l'hôpital et sur scène", explique ainsi René Sorre. À ce rythme-là en effet, Herbert le miraculé devrait rapidement faire son retour sur scène !