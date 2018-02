Héritage de Johnny Hallyday : Laura et David mis en garde par le fils Bécaud

À l'heure où le clan Hallyday se déchire autour de la succession de Johnny, lequel a laissé un testament qui déshériterait ses deux aînés Laura (née de sa relation avec Nathalie Baye) et David (né de son mariage avec Sylvie Vartan) au seul profit de sa veuve Laeticia et de leurs filles Jade et Joy, Gaya Bécaud, seul héritier de son père Gilbert, s'est exprimé dans les médias pour réagir à cette affaire.

Lorsque Gilbert Bécaud meurt en 2001, l'artiste laisse un testament dans lequel il lègue les droits moraux sur son oeuvre à son seul fils aîné. Cet héritage a toutefois été contesté par la dernière femme du chanteur, Kitty, épousée en 1976 et mère de deux de ses filles. Seize ans après la disparition de Gilbert Bécaud, la justice a fini par trancher en faveur de Gaya. Dans une décision rendue le 16 février 2018, il a donc été décidé que l'héritier resterait le seul gestionnaire de l'oeuvre de son père, puisqu'il était son directeur artisitique et qu'il travaillait avec lui. Kitty Bécaud, quant à elle, gère depuis 2010 la société de produc­tion et d'édi­tions musi­cales de son défunt mari.

Il n'y a pas à chercher autre chose

Interviewé lundi 19 février devant les caméras de BFMTV, Gaya Bécaud a déploré tout le lynchage médiatique qui concerne la succession Hallyday. "C'est terrible ça, c'est affreux. Surtout de trahir l'esprit de cette personne qui n'est plus là. Si cette personne a mis ce qu'elle veut dans son testament, c'est parce qu'elle veut que ça soit dans son testament. Il n'y a pas à chercher d'autre chose", a-t-il déclaré.

En tant qu'héritier légitime, Gaya Bécaud a également souhaité mettre en garde Laura Smet et David Hallyday. "Je donnerai le conseil qu'a donné Michel Drucker [dans son entretien du 16 février au Parisien, ndlr] : fermez votre gueule. Ce n'est pas possible, on ne peut pas déballer sur la place publique des trucs pareils. Il y aura des juges, la justice (...) va tirer au clair toute cette histoire", a-t-il conclu.

Gilbert Bécaud et Johnny Hallyday se connaissaient bien, le second ayant repris au cours de sa carrière le tube Et maintenant du premier.

Pour rappel, après avoir intenté une première action en justice pour contester le testament de leur père, Laura Smet et David Hallyday ont annoncé samedi 17 février qu'ils lançaient également une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume du rockeur, ainsi que le gel de son patrimoine.