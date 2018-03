Héritage de Johny Hallyday : Son frère de coeur "désolé pour Laeticia"...

Les proches de Johnny Hallyday n'en finissent plus de se déchirer autour de l'héritage de Johnny Hallyday. D'un côté sa dernière épouse Laeticia Hallyday désignée comme unique bénéficiaire et exécuteur testamentaire, de l'autre ses deux grands enfants David Hallyday et Laura Smet qui contestent son dernier testament et se battent pour obtenir leur part. Tandis que la guerre continue d'être menée par avocats interposés, un nouveau proche du Taulier s'exprime pour la toute première fois. Il s'agit de Michael Ketcham Halliday, cousin de Johnny Hallyday, également considéré comme "son frère de coeur".

Le fils de Lee Ketcham Halliday, qui avait donné son nom de scène au rockeur français décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'était généralisé, a accordé ses confidences exclusives à RTL. Lors de son interview diffusée lundi 12 mars dans l'émission RTL soir de Marc-Olivier Fogiel, Michael Ketcham Halliday s'est dit très triste de voir les proches de son cousin se déchirer, particulièrement touché par l'isolement dans lequel se retrouve Laeticia. "Johnny je l'ai toujours considéré comme mon grand frère, il s'est toujours conduit avec moi comme si j'étais son petit frère et je suis absolument désolé que ça en arrive là, désolé de voir que des gens qui étaient des proches hier se malmènent, se taclent. Je suis désolé pour Laeticia qu'elle ait à souffrir du choix de son mari. Désolé pour les petites Jade et Joy", a-t-il témoigné.

Si certains doutent des dernières volontés de Johnny Hallyday, pour celui qui a grandi avec lui, elles ne font aucun doute. "La seule chose que je peux dire, c'est que Johnny, ça pouvait être quelqu'un de rude. Ce n'était pas quelqu'un qu'on manipule. Ça ne lui aurait pas plu du tout que qui que ce soit aille à l'encontre de son avis. Je pense que son choix, il l'a fait totalement librement", a-t-il assuré.

Michael Ketcham Halliday comprend malgré tout l'immense déception de David Hallyday et Laura Smet : "Je sais que c'est très dur pour Laura et David, mais je pense que même s'il avait été vivant aujourd'hui, il ne serait pas revenu dessus." Le cousin n'espère qu'une seul dénouement, un règlement du conflit familial "dans le calme, l'harmonie et l'amour".