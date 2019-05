Hilary Duff enfin fiancée à Matthew Koma : elle dévoile son imposante bague

Hilary Duff a déjà été fiancée auparavant. En août 2010, elle épousait Mike Comrie, avec qui elle a eu un petit garçon, Luca (6 ans). Alors qu'elle venait de se séparer du père de son fils, elle évoquait sa vision du mariage sur les ondes du podcast The Love Bomb. "Le mariage, c'est sacré et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous nous sommes mis ensemble par amour et, quand on s'est séparé, cela s'est fait de manière affectueuse. Je ne m'imagine pas traverser tout ça avec quelqu'un d'autre que lui. C'est toujours un très bon ami. Tout le monde me demande si je vais me remarier et, honnêtement ? Je n'en sais rien", confiait-elle à l'époque. On lui souhaite beaucoup de bonheur.