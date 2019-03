Hilary Duff : Un homme s'introduit chez elle, l'actrice le fait fuir

Comme le rapporte le site TMZ.com, le domicile de Hilary Duff a une nouvelle fois été visité par un rôdeur. L'ex-star de la série Lizzie McGuire était chez elle, avec son amoureux Matthew Koma, lorsqu'elle a pris conscience qu'un homme était entré sur sa propriété.

Les autorités ont révélé au site que les faits se sont déroulés mardi 19 mars 2019, vers 20h30. Hilary Duff (31 ans) et son amoureux, le producteur de musique Matthew Koma (31 ans), résident dans le chic quartier de Beverly Hills, à Los Angeles. Malgré les patrouilles de police et les différents dispositifs de sécurité, un homme a donc réussi à entrer dans le jardin de la star. Le couple a réussi à effrayer l'intrus qui a pris ses jambes à son cou et la police est intervenue rapidement mais sans mettre la main sur lui. Les policiers ont toutefois pu constater qu'une fenêtre avait été ouverte mais le suspect n'a heureusement pas eu le temps de s'introduire dans la maison.

Hilary Duff, qui a déjà eu le déplaisir d'être harcelée par un homme l'an dernier alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant - elle a donné naissance à une petite fille prénommée Banks Violet Bair en octobre - avait déjà eu des problèmes dans le passé. En effet, en 2017, sa maison avait été cambriolée et la star avait alors pu constater la disparition d'objets valant plusieurs milliers de dollars.

A Los Angeles, les villas de stars sont régulièrement prises pour cibles car les voleurs savent par avance que le butin promet d'être juteux. Parmi les stars cambriolées ces dernières années citons par exemple Scott Disick, Jason Derulo, Alanis Morissette, David Spade, Emmy Rossum mais aussi Rachel Bilson. Tous ont été la cible de voleurs très organisés qui sont repartis les mains (et les poches) pleines...

Thomas Montet