Hinarani de Longeaux maman : Ce que son chéri Jérémy Florès veut pour leur fille

Au cours d'un entretien accordé au Parisien Week-end le 5 octobre 2018, Jérémy Florès évoque sa fille. Si le surfeur ne parle pas tahitien, il aimerait que sa fille "parle cette langue." "Et pourquoi pas, moi aussi", ajoute-t-il. Parmi la longue liste de ses envies, figure celle d'"offrir une scolarité différente" à Hinahei. "Je ne suis pas fan du système éducatif français, qui me semble peu adapté pour permettre aux enfants d'accéder à leurs rêves, juge-t-il, faisant part de sa propre expérience. J'ai dû suivre des cours par correspondance à partir de la quatrième. J'ai l'impression d'avoir plus appris comme ça qu'en classe."

En octobre 2015, Jérémy Florès avait raconté sa rencontre avec Hinarani à Paris Match : "Elle était venue me voir surfer, elle est revenue plus tard et on a passé le reste de la journée ensemble. C'est comme ça que tout a commencé." Le conte de fées continue pour le surfeur et sa belle.