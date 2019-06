Hodor (Game of Thrones) : Reconversion inattendue dans un club de strip-tease

Hodor était sans doute l'un des personnages les plus attachants de la série Game of Thrones. Ce grand gentil enrobé, incapable de prononcer autre chose que son nom, a gagné le coeur de millions de téléspectateurs. Peu d'entre eux le savent, mais dans la vraie vie, Kristian Nairn, l'acteur qui joue Hodor, est DJ. Quelques vidéos de ses sets sont trouvables sur internet, de quoi voir qu'il manie à la perfection l'art de la trance.

Comme le relate TMZ.com, Kristian Nairn avait déjà organisé une tournée australienne intitulée Rave of Thrones, où il reprenait les thèmes musicaux de la série. Cette fois, il jouera aux États-Unis, à Las Vegas, au Larry Flynt's Hustler Club. Cet établissement de strip-tease, moyennement bien noté sur internet, accueillera donc les talents de DJ d'Hodor, vendredi 14 juin 2019. Sur les visuels promotionnels de l'événement, il est indiqué que l'artiste mixera depuis la terrasse de l'établissement. Une belle soirée qui s'annonce, au beau milieu de strip-teaseuses. Kristian Nairn est DJ avant d'être acteur. Résident du club Le Kremlin à Belfast pendant plus de dix ans, l'artiste se trouve être plutôt talentueux, en témoignent ses premières parties pour Dimitri Vegas & Like Mike.

Il y a quelques années, Kristian Nairn faisait la une de l'actualité internationale en révélant son homosexualité. Interrogé par le site Winteriscoming.net sur sa popularité auprès de la communauté homosexuelle, il avait répondu : "Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive quelques messages, mais 99% du temps ils sont super gentils et pas du tout cochons ! Encore une fois, c'est un privilège et je le pense vraiment. Je n'ai jamais caché ma sexualité à personne, et toute ma vie en fait, j'ai attendu qu'on me pose la question en interview."