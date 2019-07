Hugh Grant s'énerve à Rome et s'en prend à une fausse paparazzo

Mieux vaut éviter de prendre une photo de Hugh Grant si vous le croisez en vacances en Italie. Comme le rapportait le journal Repubblica le 3 juillet 2019, l'acteur anglais s'est retrouvé au coeur d'une altercation alors qu'il se baladait de nuit dans les rues de Rome avec son épouse Anna Elisabet Eberstein.

La star et sa femme ont croisé la route d'une certaine Luisa Melara, responsable municipale de la société de déchets AMA, qui était en train de filmer un restaurateur jetant ses déchets professionnels dans une zone réservée aux déchets ménagers. Prenant peut-être l'Italienne pour une paparazzo, l'acteur de 58 ans s'est agacé et s'est emparé de son téléphone. Dans la vidéo publiée par le journal, on peut l'entendre dire : "Ne mettez pas votre pied devant ma femme."

Luisa Melara a expliqué ne pas avoir reconnu Hugh Grant et son épouse. Elle a affirmé avoir mis son pied en travers de leur chemin pour éviter qu'ils ne passent devant la caméra : "Grant, qui était derrière moi, s'est approché et a pris mon téléphone. Je l'ai repris en répondant 'Vous êtes impoli'. Un collègue lui a expliqué que j'étais la présidente de la société de collecte des déchets." La star de Love Actually se retrouve ainsi indirectement mêlée à un plus large problème : celui des déchets qui submergent la capitale italienne depuis de longs mois.

Après avoir passé plusieurs semaines New York à tourner la nouvelle série HBO The Undoing, dans laquelle il donne la réplique à Nicole Kidman, Hugh Grant semble donc s'accorder quelques jours de vacances en Italie avec sa compagne, productrice de télévision. Après six ans de relation, le couple s'est marié en mai 2019 lors d'une cérémonie organisée à Londres. Ils sont parents de trois enfants nés en 2012, 2015 et 2018. L'acteur est également le père de Tabitha et de Félix, nés en 2011 et 2013 de sa relation avec la Chinoise Tinglan Hong.