Hugo Lloris, les sanctions continuent : Son club pourrait toucher à son salaire

Lorsque Hugo Lloris avait été arrêté à Londres le 24 août dernier pour conduite en état d'ivresse, les dirigeants de son club anglais de Tottenham avaient sérieusement envisagé de lui retirer son brassard de capitaine. Une sanction qui n'a finalement jamais été appliquée. Mais alors que le gardien de but de 31 ans a été condamné à une suspension de permis de 20 mois et à une lourde amende de 50 000 livres (56 183 euros) le 12 septembre 2018, par le tribunal de Westminster, il pourrait voir son salaire également impacté.

En effet, le club de Tottenham songerait à punir financièrement son capitaine et le privant de deux semaines de salaire. Le journal Standard évalue cette perte à 280 000 euros ! Une amende quelque peu sévère alors qu'Hugo Lloris a toujours pris ses responsabilités dans cette affaire. "Je tiens à m'excuser de tout coeur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporteurs, avait fait savoir le mari de la ravissante Marine dans un communiqué. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner."

Lors de sa récente intervention dans l'émission Footissime (RMC Sport 1), le gardien de but n'avait pas botté en touche lorsque la fameuse affaire avait été évoquée. "Comme chaque homme, j'ai ma vie privée. J'ai fait une erreur, il faut l'assumer. Il faut rester concentré sur le plus important à mes yeux, le rectangle vert. J'ai le soutien de ma famille, de mes amis, de ma famille. Et j'ai toujours cette envie d'aller sur le terrain pour prendre du plaisir et continuer à m'améliorer", avait-il réagi.

Avant son arrestation, Hugo Lloris avait dîné avec deux joueurs français évoluant comme lui en Angleterre : Laurent Koscielny (Arsenal) et Olivier Giroud (Chelsea).