Igor Bogdanov en couple avec son ex Julie... qui porte plainte contre lui !

Entre Igor Bogdanov et son ex Julie Jardon, rien ne va plus... ou presque !

En novembre dernier, le frère de Grichka était arrêté par la police après avoir tenté de s'introduire au domicile de la jeune femme de quarante-quatre ans sa cadette, qui a porté plainte. Alors que le scientifique et animateur télé de 68 ans devrait comparaître le 6 mars prochain devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour "violation de domicile" et "dégradation légère de biens privés", de son côté, la jeune femme indiquait au Parisien qu'elle souhaitait que son ex "soit jugé" et qu'il la "laisse tranquille".

Trois mois après avoir déposé plainte, Julie Jardon semble être retombée dans les bras d'Igor Bogdanov. Du moins, c'est ce que laisse entendre Grichka dans les colonnes de Sud Info. "Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus qu'une entente entre Igor et Julie : c'est plus qu'une entente, ils se sont retrouvés complètement. Oui, ils sont quasiment en couple ! Ils sont ensemble quoi...", lance-t-il alors.

Igor Bogdanov et Julie "très amoureux"

Et le jumeau d'Igor Bogdanov ne s'arrête pas là. D'après lui, Julie Jardon est "très amoureuse" de son frère, "et lui réciproquement d'elle". "C'est très étrange... Ce procès est d'une absurdité sans nom. Cela me met dans un état de grande stupéfaction alors qu'ils sont ensemble !", poursuit-il. Mais pas d'inquiétude du côté de Grichka qui conclut : "Igor aura probablement une amende. Ce n'est pas un moment facile qui aurait pu être évité !"

Une révélation surprenante de la part du scientifique d'autant plus que Julie Jardon s'était affichée le 21 janvier dernier avec son nouveau compagnon Nicolas Mereau au défilé de la marque Maison Anoufa en pleine Fashion Week. Quelques jours plus tard, les amoureux avaient retrouvé Igor Bogdanov sur le photocall de la première édition du Couture Ball, clôturant la semaine de la mode. Les deux ex avaient pris la pose ensemble, tout sourire...