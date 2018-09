Igor et Grichka Bogdanov : L'homme victime d'escroquerie supposée s'est suicidé

Les ennuis des frères scientifiques Igor et Grichka Bogdanov n'en finissent plus ! Sur son site officiel, France Info dit avoir appris ce dimanche 2 septembre 2018 le suicide de Cyrille P., un producteur de spectacles de 49 ans, à qui les frères Bogdanov sont soupçonnés d'avoir extorqué près d'un million d'euros. Selon le site de la radio d'informations en continu, l'homme a mis fin à ses jours jeudi dernier, le 30 août.

C'est une enquête de l'organisme Tracfin qui avait valu aux célèbres frères une garde à vue médiatisée, le 19 juin dernier. Les deux hommes avaient ensuite été mis en examen "pour escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie" mais continuaient à nier les faits.

"La victime est un homme d'une cinquantaine d'années, à qui les frères Bogdanoff auraient fait miroiter des investissements juteux dans des projets artistiques et scientifiques, ainsi que des achats à bon prix de voitures de luxe", avait révélé Le Parisien suite à la garde à vue, affirmant qu'"un troisième homme est en garde à vue". "C'est l'organisme Tracfin qui a, le premier, fait des signalements, en raison de mouvements anormaux sur les comptes de la victime", ajoutait le site.

"Ce sont des faits non seulement que nous nions mais qui sont révoltants", avait réagi Grichka Bogdanov sur France Info justement. "Quand j'entends dire qu'il y aurait 800 000 à un million d'euros qui se seraient volatilisés dans nos poches, j'en souffre évidemment mais j'en ris aussi, tellement c'est risible et incroyablement faux", avait-il déclaré. "Cyril est un ami, ça a été un ami, c'est un ami et ça le restera", avait-il ajouté.

Hommes d'affaires richissime, reconverti dans la production cinématographique. Cyrille P. avait été présenté au moment de la divulgation de l'affaire comme dépressif et vulnérable. Si l'homme était donc bien un ami comme l'affirme Grichka, nul doute que les deux frangins de 68 ans ne tarderont pas à réagir sur cette terrible nouvelle qui relance l'affaire judiciaire.

Igor et Grichka Bogdanov sont présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.