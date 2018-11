Ilona et Emma Smet, 1res supportrices de leur père David Hallyday et de Laura

La famille, c'est la famille. David Hallyday et Laura Smet ne peuvent pas en douter. Plus unis que jamais, alors qu'ils sont toujours embourbés dans un bazar judiciaire autour de l'héritage de leur père, les enfants de Johnny Hallyday ont reçu les soutien public d'Ilona et Emma Smet.

Les deux soeurs ont choisi de publier en même temps des posts via Instagram ce mercredi 14 novembre 2018. La raison : leur père David Hallyday a sorti son single, Ma dernière lettre, une chanson en hommage à son papa qu'il a dévoilée en exclusivité sur la scène des NRJ Music Awards samedi dernier. Détail qui a son importance, le single – qui sera sur l'album de David, J'ai quelque chose à vous dire, à paraître le 7 décembre – a été habillé d'un clip réalisé par Laura Smet et dévoilé le 13 novembre.

De quoi justifier un engouement certain chez les deux soeurs, filles d'Estelle Lefébure. "Trop fière de mon père pour cette chanson. Et de ma tante pour ce clip", s'est réjouie l'aînée Ilona dans une story Instagram. Emma l'a imitée en se félicitant de voir apparaître le morceau en deuxième place dans le top singles, lâchant un "Bravo papa" de circonstance.

Une profusion d'amour et un soutien inconditionnel qui arrivent dans un contexte particulier pour David et Laura. Les deux enfants aînés de Johnny ont demandé le gel de 75 % des royalties (des revenus sur les ventes d'albums que le Taulier percevait de son vivant et qui reviendraient à sa femme Laeticia depuis sa mort le 5 décembre 2017) en assignant les trois maisons de disques du chanteur. Selon BFMTV, qui révélait ce nouveau front judiciaire ouvert en septembre, l'objectif de Laura Smet et David Hallyday est d'empêcher l'argent de tomber dans l'escarcelle du trust américain nommé JPS (pour Jean-Philippe Smet) en charge du patrimoine de l'artiste pour le compte de Laeticia Hallyday. Si c'était le cas, les enfants biologiques du chanteur ne pourraient absolument rien toucher. La Bank of America, qui est l'administrateur du trust, a demandé une audience qui devait avoir lieu ce mardi 13 novembre. Elle a été reportée au 22 janvier 2019. En France, le tribunal de Paris devra examiner quant à lui la requête de Laura et David le 27 novembre prochain.