Incroyable Talent 2017 : Accusé d'inventer une victime du Bataclan, Dany réagit

Jeudi 23 novembre, Dany Machado se présentait devant le jury d'Incroyable Talent 2017 dans l'espoir de les toucher avec son titre. Un soi-disant hommage à Alexandre, un de ses amis, décédé lors des attentats perpétré au Bataclan le 13 novembre 2015.

"J'ai écrit cette chanson pour rendre hommage à un ami. Il est décédé il y a deux ans au Bataclan", a confié le jeune homme qui a suivi les cours Florent à Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali. Et de poursuivre : "J'ai écrit cette chanson, tout d'abord pour faire mon deuil. Et je sais que ça a touché plein de personnes en France. C'est aussi un deuil pour eux." Si sa prestation a ému le public, ainsi que les membres du jury, elle a également créé une vive polémique.

"Life for Paris : 13 novembre 2015" et "13 onze 15 Fraternité-vérité", deux associations de victimes du drame, ont fait remarquer qu'aucun homme prénommé Alexandre ne figurait parmi la liste des personnes décédées. La première a même saisi le CSA et a demandé à M6 de présenter "ses excuses à ses spectateurs ainsi qu'aux victimes réelles des attentats". La seconde, envisage également d'alerter le gendarme de l'audiovisuel, selon nos confrères de BFM TV.

Dany Machado a alors expliqué qu'il n'avait tout simplement pas souhaité donner le vrai prénom de son défunt ami "pour des raisons personnelles et familiales" car il n'était pas majeur. Petit problème : seule une mineure de 17 ans est recensée sur la liste officielle des victimes. Le jeune homme a donc pris la décision de s'exprimer sur sa page Facebook. Et ses propos devraient encore faire du bruit.

"Tout d'abord je voudrais présenter mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu blesser, et toutes celles qui ont subi ce malheur. En tant que jeune rappeur amateur de 17 ans totalement inconscient et ignorant des répercussions possibles je souhaite établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Je tiens à dire que premièrement ce rap que j'ai écrit était une métaphore, je n'ai pas vraiment perdu d'amis au Bataclan mais les événements qui s'étaient passés m'avaient réellement et profondément touché. C'est pour ça qu'en tant qu'écrivain amateur j'ai cherché à me mettre dans la peau d'une personne qui aurait perdu un proche au Bataclan", a-t-il écrit dans un premier temps.

Il a ensuite expliqué que cet événement a concerné tout le monte, c'est pourquoi son rap "n'était qu'une simple métaphore et un fort et sincère hommage à toutes les personnes touchées, et nullement une attaque ou autre à ces personnes".

"Troisièmement je pense tout de même, qu'il faut un certain courage et une grande sensibilité pour monter sur la scène d'Incroyable talent à 17 ans et oser partager un texte aussi fort et aussi touchant. C'est vraiment cela que j'aimerai qu'on retienne. Pour finir tout ceci n'a été nullement réfléchi, en aucun cas un buzz et encore moins une attaque (...). J'aimerai par-dessus tout que l'on retiennent le Dany touchant, sincère et qui a ému des milliers de personnes au larmes et non un Dany menteur cherchant a faire un soi disant buzz. Je tiens a m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont vu mon passage et qui m'ont adressé des messages touchants", a-t-il conclu.