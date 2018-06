Ingrid Chauvin : Ce qu'elle ne souhaite pas pour son fils Tom !

Depuis juillet 2017, Ingrid Chauvin incarne le personnage de Chloé Delcourt, dans Demain nous appartient (TF1). Une série qui cartonne auprès du public. Et ce succès n'a rien d'étonnant selon l'épouse de Thierry Peythieu. "J'y ai cru dès la lecture des premiers épisodes. Il y avait tous les ingrédients pour faire vibrer le public", a-t-elle confié à nos confrères de Télé 7 Jours.

Romance, trahisons ou intrigues policières sont au programme de la série. Chloé connaîtra d'ailleurs un grand bouleversement prochainement : "Chloé va retrouver Raphaël [joué par Bruno Madinier, NDLR], son amour d'enfance qu'elle n'avait pas revu depuis vingt ans. (...) L'arrivée brutale de cet homme dans sa vie de mère de famille est à la fois merveilleuse et terriblement dangereuse. Cela va remettre beaucoup de choses en question chez Chloé, car Raphaël était l'homme de sa vie." Alex (incarné par Alexandre Brasseur) a donc du souci à se faire.

Si Ingrid Chauvin adore incarner ce personnage, et son métier en général, elle préférerait que son fils Tom (2 ans) suive une autre voie : "Cela m'arrangerait qu'il ne devienne pas acteur. C'est un métier qui est extraordinaire mais qui peut aussi vous abîmer. C'est vrai qu'il traîne depuis tout petit sur les plateaux de tournage. Quand on lui dit que papa [qui est le metteur en scène de Demain nous appartient, NDLR] et maman vont travailler, il nous répond : 'Oui, moteur action.'"

Seul l'avenir lui dira si Tom souhaite suivre ses pas...

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 2 juillet 2018.