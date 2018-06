Ingrid Chauvin dévoile une rigolote photo de son fils Tom

Dès qu'elle ne tourne pas pour les caméras de TF1 à Sète, Ingrid Chauvin met à profit son temps libre pour passer de beaux moments avec son fils Tom, aujourd'hui âgé de deux ans. Un adorable garçonnet, fruit de ses amours avec son mari le réalisateur Thierry Peythieu.

Mercredi 27 juin 2018, sur Instagram, Ingrid Chauvin a posté une nouvelle photo de son fiston, lequel semblait s'amuser comme un petit fou lors d'une partie de cache-cache. Il n'en fallait pas plus pour faire fondre les fans de la star de 44 ans qui ont massivement "liké" cette photo et qui ont posté des messages dans les commentaires. Quand Tom n'est pas avec ses parents, pris par le travail, il peut toutefois aussi compter sur sa nounou pour le divertir et, de temps en temps, l'emmener sur le plateau de Demain nous appartient. Une série pour laquelle il pourrait un jour éventuellement faire une petite figuration.