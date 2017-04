Ingrid Chauvin gaga de Tom : Photo ensoleillée à la piscine !

Ingrid Chauvin est complètement gaga de son petit Tom (10 mois) et l'a une fois de plus prouvé en partageant un tendre cliché sur les réseaux sociaux.

L'actrice et comédienne de 43 ans, actuellement à l'affiche de la pièce Avanti ! avec Francis Huster, a dévoilé un montage photo où on peut tout d'abord la découvrir tenant son fils près d'une piscine. "#envie d'aller dans l eau ?", a-t-elle légendé ce premier cliché. Le second, où Tom apparaît assis sur la tête de son père Thierry Peythieu, qui se trouve dans l'eau, a été commenté : "Envie d'aller dans l'eau !!!"

Un moment qui a attendri de nombreux internautes, comme en témoignent les nombreux commentaires positifs. "Trop chou plein de bonheur", "Joli moment en famille !! Profitez bien !!", "Trop beau ce petit Tom et déjà une envie de tremper ses petits pieds dans l'eau", "Trop trop mignon !!!!!", a-t-on notamment pu lire.