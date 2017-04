Irina Shayk a accouché : Le top model et Bradley Cooper sont parents

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Irina Shayk et Bradley Cooper ! Le couple a récemment accueilli son premier enfant. Ils ont depuis réalisé leur toute première sortie en famille, profitant tous les trois d'une journée ensoleillée à Los Angeles pour se promener près de la plage à Venice Beach, comme le rapporte E! News...

L'événement aurait eu lieu il y a deux semaines ! Irina Shayk et Bradley Cooper sont devenus parents suite à la naissance de leur premier enfant. Le top model de 31 ans et son compagnon acteur ont fait preuve d'une discrétion maximale, jusqu'à la révélation de l'information par People. Toujours selon le site du magazine américain, le papa de 42 ans n'a pas assisté à l'accouchement. Le sexe et le prénom du bébé ne sont pas encore connus.

La grossesse d'Irina Shayk avait été portée à la connaissance du public fin novembre, juste après le défilé parisien Victoria's Secret auquel elle a participé. La bombe russe n'a ensuite effectué que de rares apparitions, permettant tout de même aux photographes d'immortaliser son baby bump. Côté mode, Irina s'est mise en scène pour le calendrier LOVE Advent 2016 et a posé pour le magazine Sports Illustrated Swimsuit.

Le 26 avril, Bradley Cooper sera "à l'affiche" du film Les Gardiens de la Galaxie 2. Il prête sa voix au personnage nommé Rocket.