Iris Law : La fille de Jude pose en soutien-gorge avec son nouveau chéri

L'unique fille de Jude Law et de son ex-femme Sadie Frost est in love. Depuis quelques mois, Iris Law (qui a célébré son 18e anniversaire le 25 octobre dernier) fréquente un dénommé Jyrrel Roberts.

Selon les informations rapportées samedi 3 novembre 2018 par le Daily Mail, l'heureux élu de 21 ans, qui a par ailleurs des faux airs d'un certain Ben Harper jeune, est réalisateur de vidéoclips et semble fou de sa chérie, qu'il a déjà exposée plusieurs fois sur sa page Instagram. De son côté, Iris s'était récemment affichée avec Jyrrel sur une photo qu'elle avait publiée dans sa story, où elle apparaissait en soutien-gorge. "La famille d'Iris l'aime beaucoup, ce qui est important à ses yeux. Ils forment un couple adorable et elle est très heureuse", a confié une amie d'Iris Law au chroniqueur Richard Eden, du Daily Mail.