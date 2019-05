Iris Mittenaere pas heureuse à Paris ? Ce lieu qui lui "donne des boutons"

Iris Mittenaere sort de sa zone de confort en étant la meneuse de revue du spectacle L'Oiseau Paradis, qui se joue au Paradis Latin, à Paris. Mis en scène par Kamel Ouali, ce spectacle permet de voir l'ancienne Miss Univers dans de splendides costumes. À l'occasion de la promotion de ce projet passionnant, la reine de beauté a accordé une interview au Figaroscope.

Questionnée sur le lieu parisien qui lui "donne des boutons", Iris Mittenaere a dévoilé qu'elle ne se sentait pas très à l'aise dans la capitale. "Mon appart ! Quand je suis arrivée à Paris en provenance de New York, il a fallu que je trouve rapidement un appartement. Trop dans la hâte puisque j'habite dans un quartier que je n'aime pas vraiment", a t-elle fait savoir.

L'ancienne complice de Kev Adams est probablement en train de chercher un nouveau chez-elle, peut-être même dans le 6e arrondissement de Paris, pour être plus proche de son restaurant favori, chez Guy Savoy. "J'aime la personnalité de ce chef qui, malgré son nom et son ingéniosité culinaire, doute en permanence de ses capacités. Un peu comme moi, il a besoin d'être rassuré et conforté dans ce qu'il crée", a indiqué Iris Mittenaere. Et qui sait, peut-être qu'elle choisira de se prendre un pied-à-terre dans son Nord natal ?

L'ancienne candidate de Danse avec les stars a de quoi être rassurée, puisque les retours sur L'Oiseau Paradis sont plutôt positifs. Après avoir brillé dans le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, Iris Mittenaere multiplie les projets et on la verra bientôt dans la prochaine saison de Ninja Warrior.

Retrouvez l'interview de Iris Mittenaere en intégralité dans le dernier numéro du Figaroscope, sorti le 29 mai 2019.