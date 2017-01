Iris Mittenaere "pas prête" pour Miss Univers 2016 : Son appel au vote très sexy

Actuellement aux Philippines pour la préparation du concours Miss Univers 2016 qui se déroulera le 30 janvier à Manille, Iris Mittenaere a accordé une interview au magazine Télé Star pour évoquer cette nouvelle expérience très enrichissante et pleine de rencontres.

Questionnée la veille de son départ pour l'Asie, soit le 11 janvier dernier, celle qui avait été élue Miss France 2016 a admis qu'elle ne se sentait "pas du tout prête" pour ce nouveau concours. Très déterminée, elle a cependant confié qu'elle était prête à tout pour aller le plus loin possible. "Être dans le top 5 serait un rêve. La France n'a pas gagné depuis 1953 ! Je vais tout faire pour", a-t-elle déclaré.

Si je suis élue, j'arrêterai mes études de dentiste pour un an encore

Participer au concours Miss Univers n'est pas sans quelques petits excès de bagages. Comme elle le révèle, la jeune femme de 23 ans s'est d'ailleurs chargée elle-même d'acheter ses propres tenues. "Le comité prend en charge mon inscription, plusieurs dizaines de milliers d'euros, mon billet d'avion, les préparatifs avec les professionnels... J'ai acheté des tenues, des créations françaises qui mettent en valeur mon corps, pour les dix-huit journées et soirées de préparation à Miss Univers. J'ai quatre valises en tout ! Miss Thaïlande en a treize, Miss Ukraine dix", poursuit-elle joyeusement.

En cas de victoire, l'ex-protégée de Sylvie Tellier pourrait décrocher une belle opportunité de vivre aux Etats-Unis. "Le titre permet de vivre durant un an à New York dans un appartement avec vue sur Central Park. On devient l'égérie de marques, on voyage. Si je suis élue, j'arrêterai mes études de dentiste pour un an, encore une fois...", conclut-elle. Sur Instagram, Iris Mittenaere a d'ailleurs lancé un appel au vote très sexy pour demander à ses fans de l'aider dans sa course à la victoire. On lui souhaite tout le meilleur et une très bonne chance !