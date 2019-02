Isabelle Adjani absente des César : D'abord hilare, elle s'explique

Durant la cérémonie d'ouverture des César le 22 février 2019, Kad Merad a allumé le feu en reprenant les musiques de Queen, changeant soigneusement les paroles. Ainsi, Another One Bites the Dust devient un appel à l'actrice iconique française : "Mais y a pas Adjani." Nommée pour sa performance dans Le monde est à toi de Romain Gavras en tant que second rôle – le prix reviendra finalement à Karin Viard pour Les Chatouilles –, la comédienne n'était pas dans la salle.