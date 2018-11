Isabelle Adjani, Alexandra et Audrey Lamy: Sous le charme du trésor Gajoen Tokyo

Scruter longuement les gestes méticuleux et gracieux de la brigade du chef Masato Kato, harmonieux ballet faisant surgir des mets d'exception, délices pour les yeux autant que le palais ; aimer s'égarer dans des toiles qui distillent en touches suaves la beauté du Japon et font toucher de la rétine un trésor caché de Tokyo ; s'initier à l'art délicat du kumiko avec la maison de renom Tanihata et son savoir-faire spectaculaire venu de Toyama ; oublier le temps au bar à saké et suivre le guide pour une dégustation verticale comme une invitation au voyage ; apprécier, charmé, l'hospitalité – l'omotenashi – dans toute sa splendeur de Monsieur Makoto Motonakano, Président de l'Hôtel Gajoen Tokyo, et de ses équipes...

Véritable institution tokyoïte (qui était d'ailleurs en 2017 le théâtre du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Danemark, réunissant le prince héritier Naruhito, la princesse Masako, le prince héritier Frederik de Danemark et la princesse Mary), le mythique établissement, membre de la collection Small Luxury Hotels of the World, célébrait jeudi 15 novembre 2018 à Paris ses 90 ans d'existence. Loin du paisible et charmant arrondissement de Meguro où il accueille ses hôtes dans la capitale nippone, c'est dans la Secret Gallery nichée rue de Varenne dans le 7e arrondissement parisien qu'il recréait la quintessence de son art de vivre authentique, qui lui valut jadis le surnom de "Palais du dieu dragon" et lui vaut aujourd'hui encore une flatteuse réputation.

Omotenashi et VIP

Orchestrée à la perfection par l'agence Laurent Guyot & Co, qui en assurait l'organisation et les relations publiques, cette soirée exceptionnelle baptisée "A Museum Hotel of Japan Beauty" s'est attiré les faveurs de nombreuses personnalités, en présence de Son Excellence Monsieur Masato Kitera, ambassadeur du Japon en France. La très rare Isabelle Adjani était de celles-là, à l'instar d'autres figures des écrans, tels Vincent Perez et son épouse Karine Silla, Charlotte Le Bon, les soeurs Alexandra et Audrey Lamy, qui ont posé ensemble et complices pour les photographes, Zabou Breitman ou encore Aure Atika, qui s'est essayée avec plaisir, intriguée, au kumiko, ces assemblages de bois si esthétiques. Une autre manière de voyager pour l'actrice qui se trouvait récemment à Istanbul, où elle a tourné devant la caméra du grand Ridley Scott pour les 80 ans de Turkish Airlines.

Le couturier Kenzo Takada était lui aussi présent pour rendre hommage à l'esprit de l'Hôtel Gajoen Tokyo, de même que le chef pâtissier Hugues Pouget, à la tête de la savoureuse enseigne parisienne Hugo & Victor – ne manquez pas cet hiver son bar à chocolat, dans le chalet de l'hôtel Les Jardins du Marais –, qui s'est installée avec un succès retentissant au Japon. Les chanteuses élodie Frégé, Aurélie Saada et Sylvie Hoarau (alias le duo Brigitte) et Dani, ainsi que l'écrivain Amélie Nothomb, Sarah Andelman ou encore Yamina Benguigui complétaient la liste des célébrités venues vivre cette balle parenthèse nippone. Des invités qui ont pu se délecter des créations du chef de l'Hôtel Gajoen Tokyo, Masato Kato, venu tout spécialement : bulbes de lys fourrés au foie gras, consommé de crabe, magret de canard rôti et son miso aux noix, entremet au sésame relevé de sauce d'oursin, de soja noir et de wasabi, bouchées de fromage confit dans du miso blanc, cake aromatisé à la sagittaire...

Au cours de l'événement a par ailleurs été dévoilé un court métrage de 15 minutes, In the Still Night, tourné à l'Hôtel Gajoen Tokyo par Jean-Baptiste Braud. De quoi susciter des envies de départ pour le charmant boutique-hôtel, ses lieux apaisants peuplés d'art traditionnel japonais, son musée intégré et ses jardins traversés par une rivière. On se retrouve là-bas ?